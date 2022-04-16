Футболист национальной сборной Украины стал отцом в 19 лет

19-летний футболист сборной Украины Георгий Судаков похвастался рождением ребенка. Хавбек донецкого "Шахтера" во время войны остался на Родине, отправившись вместе с беременной женой Елизаветой Передней во Львов.

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Там хавбек волонтерил в центре помощи беженцам Shelter Centre, ожидая, пока супруга подарит ему долгожданное дочку, которую назвали Миланой.

Ее рост – 51 сантиметр, а вес – 3 400 граммов.

В ближайшее время Судаков должен присоединиться к Шахтеру, который играет благотворительные матчи в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

В четверг, 15 апреля, "горняки" выиграли второй матч. Поединок в Гданьске против польской "Лехии" завершился со счетом 3:2.

Победный гол забил 12-летний Дима Кеда, спасшийся из Мариуполя.

В первом матче тура "горняки" со счетом 0:1 уступили 46-кратному чемпиону Греции "Олимпиакосу".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Георгий показал беременную Лизу в бикини на пляже Доминиканы