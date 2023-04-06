Футболист на Кубке Либертадорес забил фантастический гол с центра поля. Видео

Матиас Рохас - полузащитник футбольного клуба "Расинг" из аргентинского города Авельянеда, восточного пригорода Буэнос-Айреса - отметился феноменальным ударом на Кубке Либертадорес. Эпизод случился в гостевой игре 1-го тура группового этапа против чилийского "Ньюбленса".

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На 16-й минуте гости перехватили мяч возле своих ворот, мяч получил Рохас, в два движения обыграл соперников и мощно выстрелил в сторону ворот хозяев. Несмотря на то, что до штрафной "Ньюбленса" было больше 60 метров, а голкипер видел момент удара, круглый снаряд влетел точно в цель.

Через полчаса "Расинг" забил второй гол, победив с общим счетом 2:0. Этот успех позволил аргентинской команде возглавит квартет А. Чилийцы идут последними. В квартете А аргентинская команда возглавляет турнирную таблицу, а чилийцы занимают последнее место.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, пропустил фантастический гол с центра поля. Эпизод случился в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы со "Спортингом".

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