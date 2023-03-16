Гол года в Лиге Европы. ''Арсенал'' пропустил невероятный мяч с центра поля. Видео

Лондонский футбольный клуб "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, пропустил фантастический гол с центра поля. Эпизод случился в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы со "Спортингом".

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На 62-й минуте при счете 0:1 хозяева увлеклись атакой и потеряли мяч в центре поля. Полузащитник сборной Португалии Педру Гонсалвеш увидел, что голкипер лондонцев Аарон Рэмсдейл вышел далеко из ворот.

24-летний хавбек "Спортинга" недолго думая "выстрелил" с района центрального круга в сторону ворот "Арсенала".

Удар был настолько сильным и точным, что перелетел вратаря и попал четко под перекладину.

Фанаты в социальных сетях не смогли сдержать эмоций от восхищения, назвав этот удар, голом года в турнире.

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