Футболист "Лацио" странно отпраздновал победу и получил красную карточку. Видео

Защитник "Лацио" Луис Фелипе был удален в матче 8-го тура чемпионата Италии против "Интера". После финального свистка 24-летний бразилец, празднуя победу, запрыгнул на плечи своему сопернику: хавбеку миланцев Хоакину Корреа.

Аргентинский футболист лишь летом 2021 года покинул "Лацио", где до этого выступал 3 года. Фелипе и Корреа долгое время были одноклубниками, однако этот эпизод вызвал бурное негодование как и самого футболиста "Интера", так и его партнеров по команде.

Forse Luiz Felipe ha dimenticato che Correa non gioca più per la Lazio (quando mai è stato parte del gruppo giocava x se stesso) ma tuo fratello come dice anche Patric ti viene ad abbracciare dimenticando la partita ma perché ti ritrova amico mio e lui reagisce da 💩 ecco... pic.twitter.com/MXzN51n02W