Футболист "Кривбасса" Алексей Хобленко, выступающий на правах аренды в эстонской "Левадии", отметился эффектным перфомансом. 28-летний уроженец Екатеринбурга забил победный гол в матче против "Нарвы", после чего снял футболку, продемонстрировав надпись " "Слава ВСУ! Путин фашист".

Напомним, что Хобленко защищал цвет криворожского клуба с лета 2021-го. Контракт Алексея с украинским клубом действует до 30 июня 2024 года.

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Гол за "Левадию" стал дебютным для Алексея. Всего Хобленко успел провести за "Левадию" четыре поединка.

Напомним, что Алексей в свое время выступал за одесский "Черноморец". В одном из туров УПЛ в игре против "Зирки" из Кропивницкого Хобленко оформил гол-шедевр.

На 43-й минуте "моряки" двумя пасами пятками вывели 23-летнего нападающего на ворота и футболист точным бильярдным ударом не оставил шансов голкипера.