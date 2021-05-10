Футболист из английской Премьер-лиги напал на прохожего и разбил его телефон: опубликовано видео

Нападающий "Шеффилд Юнайтед" Оливер Макберни якобы напал на прохожего на одной из улиц Шеффилда и ногой наступил на его телефон.

На странице SUFCLUKE в Twitter был опубликован ролик, на котором видно, как мужчина, очень похожий на шотландского футболиста, агрессивно отреагировал на слова незнакомца и не сумел сдержать эмоции. Он подбежал к оператору, выбил из его рук мобильный телефон, а затем наступил на аппарат.

Несмотря на это, видеозапись продолжилась. На нее попали кадры драки между якобы Макберни и прохожим. Вскоре посторонние люди вмешались и остановили потасовку.

Представители "Шеффилда" уже прокомментировали этот инцидент и пообещали провести расследование.

"Руководство "Шеффилд Юнайтед" знает о существовании видео, которое циркулирует в социальных сетях. Сейчас мы проводим расследование", – цитирует их слова журналист издания BBC Саймон Стоун на своей странице в Twitter.

Отметим, что команда Макберни досрочно вылетела из английской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона и сейчас занимает последнее место в таблице. На счету клуба 17 очков после 35 матчей.

Что касается самого нападающего, то в нынешнем сезоне он принял участие в 23 поединках, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральном противостоянии 35-го тура АПЛ "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Челси".