Футболист Эриксен после остановки сердца возвращается в Премьер-лигу

Один из лучших плеймейкеров европейского футбола Кристиан Эриксен, который летом прошлого года пережил остановку сердца на Евро-2020, вновь будет выступать в английской Премьер-лиге. 29-летний полузащитник подписал контракт с "Брентфордом", занимающим 14-е место среди 20 коллективов.

Об этом на своей странице в Twitter написал итальянский журналист-инсайдер Николо Скира. Соглашение рассчитано до окончания сезона 2021/2022 с вариантом пролонгации. Подписание контракта ожидается во вторник или среду.

Эриксен пополнит состав "Брентфорда" на правах свободного агента. Его предыдущий контракт, в миланском "Интере", был аннулирован, поскольку в Италии запрещено выступать со встроенными в сердце дефибрилляторами.

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Кристиан не захотел вешать бутсы на гвоздь и в конце прошлого года начал тренироваться на родине в составе своего бывшего клуба – "Оденсе". В Дании, Нидерландах, где он играл за "Аякс", и Англии подобного запрета нет, поэтому футболист искал варианты продолжения карьеры в этих странах.

Ранее Эриксен выступал в Премьер-лиге за "Тоттенхэм" – в 2013-2019 годах. Следующий матч "Брентфорда" в чемпионате запланирован на 9 февраля – против "Манчестер Сити", а 5 февраля команда сыграет в Кубке Англии с "Эвертоном".

Как сообщал OBOZREVATEL, Эриксен впервые рассказал, что испытал во время клинической смерти.