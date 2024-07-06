Футболист-чемпион умер после остановки сердца во время матча. Видео

Нападающий сборной Египта и клуба "Фьюче" Ахмед Рефаат скончался в возрасте 31 года, сообщает прессслужба Египетской футбольной ассоциации (EFA). У 30-летнего футболиста 12 марта в 16-м тура чемпионата страны остановилось сердце в матче против "Аль-Иттихада" (0:0).

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"Совет директоров Египетской футбольной ассоциации просит всемогущего Господа покрыть Рефаата своей огромной милостью и внушить его семье и близким терпение и утешение… Мы принадлежим Богу, и к нему мы вернемся", — говорится в сообщении пресс-службы EFA.

На последних секундах встречи Рефаат в одиночестве находился в центре поля без мяча. В какой-то момент у нападающего подкосились ноги и он рухнул на газон стадиона.

Ахмеда срочно госпитализировали в ближайшую больницу "Замзам", где медицинскому персоналу лишь после часа реанимационных действий удалось запустить сердце игрока. С тех пор игрок пребывал в коме.

На счету Рефаата было 211 матчей за всю профессиональную карьеру, в том числе семь игр в составе сборной Египта, в которых он забил 46 мячей и отметился 40 голевыми передачами. Он являлся обладателем Кубка африканских наций U-20, а также Кубка Египта-2017/2018

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