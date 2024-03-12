У футболиста-чемпиона остановилось сердце во время матча. Момент попал на видео

Футболист египетского клуба "Фьючер" Ахмед Рефаат перенес клиническую смерть в 16-м тура чемпионата страны. У 30-летнего обладателя Кубка африканских наций U-20, а также Кубка Египта-2017/2018 остановилось сердце в матче против "Аль-Иттихада" (0:0).

На последних секундах встречи Рефаат в одиночестве находился в центре поля без мяча. В какой-то момент у нападающего подкосились ноги и он рухнул на газон стадиона.

Партнеры пострадавшего сразу стали сигнализировать судье о происшествии.

Ахмеда срочно госпитализировали в ближайшую больницу "Замзам", где медицинскому персоналу лишь после часа реанимационных действий удалось запустить сердце игрока.

Согласно заявлению команды, состояние Рефаата по-прежнему остается нестабильным, что мешает его транспортировке в другой госпиталь.

"Пока состояние его здоровья не стабилизируется, игрок продолжит получать лечение и проходить необходимые анализы в "Замзаме". Клуб постоянно следит за ситуацией и будет держать болельщиков в курсе" - пишет kingfut.com.

Во "Фьючере" призвали средства массовой информации уважать личную жизнь игрока, а также его здоровье.

"Хотим попросить египетских футбольных болельщиков помолиться за то, чтобы Ахмед Рефаат был жив и поправился как можно скорее", - говорится в сообщении пресс-службы.

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