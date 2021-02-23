Футболист "Аталанты" скончался в 21 год

Футболист молодежной команды "Аталанты" Вилли Брасиано Та Би умер на 22-м году жизни, сообщает итальянский клуб у себя в Instagram.

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара долгое время боролся с раком печени и последние месяцы провел на родине.

"Мы скорбим о преждевременной кончине нашего игрока и чемпиона Италии до 19 лет Вилли Брачиано Та Би и разделяем горе его семьи и близких. Дорогой Вилли, покойся с миром", — говорится в некрологе.

Напомним, что за основной состав "Аталанты" выступают украинцы Виталий Коваленко и Руслан Малиновский. В турнирной таблице клуб занимает пятое место в Серии А (43 очка). Лидирует "Милан" (3 пункта). По информации журналиста, Малиновский в последнее время играет с грыжей в области живота.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля знаменитый мотогонщик Фаусто Грезини скончался на 61-м году жизни. Итальянец выступал с 1983-го по 1994 год, выигрывая чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.