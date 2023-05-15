Французский журналист, убитый россиянами под Бахмутом, был футболистом известного клуба

14 мая на стадионе "Ренна" почтили память журналиста AFP News Армана Солдина, который погиб на минувшей неделе в Украине, недалеко от Бахмута. Оказалось, что подростком Арман защищал цвета футбольного клуба с запада Франции и оставался его болельщиков во взрослом возрасте.

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Солдин родился в Сараево, но когда мальчику исполнился годик, его семья вынуждена была бежать из Боснии и Герцеговины, спасаясь от войны. Арман с родными нашел новый дом во Франции. Будущий журналист выступал за команды "Ренна" U-13 и U-15 в 2006–2008 годах, оставшись в памяти наставников и коллег блестящим студентом и большим любителем футбола.

Солдин погиб 9 мая в результате ракетного удара российских оккупантов в район населенного пункта Часов Яр, который находится в 13 километрах от Бахмута. И сотрудники "Ренна" решили вспомнить своего бывшего игрока во время матча 35-го тура чемпионата Франции с "Труа" (4:0).

Перед началом встречи болельщики "красно-черных" минутой молчания и аплодисментами почтили память воспитанника клуба Солдина. "Ренн" пригласил на игру 30 друзей и родственников журналиста, в том числе и сестру Армана, которая живет в Боснии.

"С мужеством и целеустремленностью он никогда не переставал информировать как можно большее количество людей о реальностях войны. Увлеченный футболом и верный болельщик "красно-черных", – цитирует диктора по стадиону ouest-france.fr.

Как сообщает издание Ouest-France, Арман никогда не переставал играть в футбол. Когда в 2015 году он пришел в офис AFP в Риме в качестве стажера, то присоединился к коллегам, которые раз в неделю встречались на поле, а также играл с мигрантами из Ливии во время репортажа про их жизнь на итальянском острове Лампедуза.

После переезда на работу в офис AFP в Лондоне Солдин также стал спортивным корреспондентом Canal +.

И даже в Англии Арман сохранил особую привязанность к "Ренну". В его аккаунте в Twitter есть видео, датированное сентябрем 2021 года, где журналист находится в ложе для прессы на стадионе "Тоттенхэм" и смотрит одним глазом на поле, а другим – наблюдает за матчем между "Марселем" и "Ренном" на своем планшете.

Когда в феврале 2022-го началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Арман вызвался стать одним из первых журналистов агентства France-Presse в Киеве. Позже был заменен вопреки своему желанию, но он вернулся в Украину в сентябре 2022 года, работая видеокоординатором.

В Херсоне в декабре 2022-го Солдин создал для AFP видео опасного спасения украинцев, оказавшихся на островах в Днепре после того, как российские войска отступили на левый берег. Его репортажи в январе 2023 показали интенсивное наступление РФ на Соледар и Угледар.

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