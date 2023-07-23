Французский голкипер головой с 16 метров забил 'худший автогол в истории'. Видео

Французский голкипер люксембургской команды "F91 Дюделанж" Дидье Деспре отметился невероятным автоголом в первом квалификационном раунде Лиги конференций против "Сент-Патрикс Атлетик" из Ирландии. 24-летний вратарь молодежной сборной Франции умудрился отправить мяч в свои ворота ударом головой с линии штрафной площадки.

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Проигрывая 0:1 хозяева бросились атаковать, и заставили ошибиться Дидье. На 21-й минуте после рикошета мяч полетел в сторону ворот "Дюделанжа".

Вратарь неправильно оценил траекторию круглого снаряда и попытался его выбить головой. Но вместо того, чтобы отправиться далеко в поле, кожаная сфера предательски полетела назад, точно в сетку.

Эта ошибка не стала критической в матче, так как форвард гостей Оге-Ситсе ван Линген сделал хет-трик, что позволило "Дюделанжу" выиграть 3:2 и выйти в следующий раунд.

Но после матча фанаты в Twitter устроили настоящую вакханалию, затравив голкипера-неудачника, передает The Sun. Один из пользователь назвал забитый мяч "худшим автоголом в истории".

В то время как второй утверждал, что этот гол вошел в "пятерку лучших автоголов за всю историю". Третий написал в Твиттере: "Рад, что это произошло, пока я еще жив".

А другой добавил: "Однозначно, видео должно стать вирусным еще до того, как игра закончится".

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь мальтийской команды "Гзира Юнайтед" Давид Кассар стал соавтором нелепого автогола в квалификационном матче Лиги конференций против "Гленторана" из Северной Ирландии. Голкипер в историческом матче Лиги конференций пропустил "самый кошмарный пенальти" года.

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