Голкипер в историческом матче Лиги конференций пропустил 'самый кошмарный пенальти' года. Видео

Вратарь мальтийской команды "Гзира Юнайтед" Давид Кассар стал соавтором нелепого автогола в квалификационном матче Лиги конференций против "Гленторана" из Северной Ирландии. Первая встреча завершилась 2:2, а ответная также победителя не выявила (1:1) и все решалось в серии послематчевых пенальти, которая существенно затянулась.

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Когда Кассар парировал 12-й удар, то он сразу побежал праздновать с одноклубниками, не обратив внимание, что мяч катится в створ. Когда круглая сфере пересекла линию ворот, голкипер соперника сразу обратил на это внимание рефери и тот засчитал гол.

"Если вам интересно, то я специально так сделал, чтобы не возвращаться в отель раньше времени. Мой второй сейв уже был настоящим", - в шутку отреагировал на ситуацию сам Давид.

Мальтийская пресса назвала этот пенальти "самым кошмарным пенальти" года.

В итоге обе стороны реализовали 27 пенальти в серии 11-метровых, прежде чем "Гленторан" проиграл 13–14.

Таким образом команды побили рекорд по количеству реализованных пенальти в еврокубках. Предыдущий рекорд составлял 21 точному удару и случился в финале Лиги Европы-2021, где "Вильяреал" выиграл у "Манчестер Юнайтед" со счетом 11:10.

В следующем раунде "Гзира" сыграет против "Дюделанжа" из Люксембурга.

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