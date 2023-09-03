Французский футболист московского клуба сбежал на родину, отказавшись возвращаться в Россию

Французский нападающий "Локомотива" Вильзон Изидор отказался возвращаться в Россию. Ближе к закрытию трансферного окна (1 сентября) 23-летний футболист самовольно улетел на родину, где самостоятельно прошел медосмотр в одном из клубов.

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В московской команде заявили, что Изидор совершил это без согласования с их руководством, и у игрока продолжает действовать контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.

"Футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться ни в Россию ни в клуб. "Локомотив" оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен", – говорится в пресс-службе "железнодорожников".

В текущем сезоне форвард сыграл в шести матчах во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну голевую передачу.

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