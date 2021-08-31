Форвард киевского "Динамо" из донецкого клуба перешел в чемпионат Словении

Нигерийский форвард киевского "Динамо" Бенито продолжит карьеру в аренде в чемпионате Словении, сообщает пресс-служба "бело-синих". 22-летний футболист будет защищать цвета "Горицы" из города Нова-Горица, выступающий во Второй лиге (второй по силе дивизион стран).

Нигериец перешел в "Динамо" в феврале 2020 года из российского "Тамбова". С тех пор Бенито не смог стать основным игроком "Динамо", только один раз выйдя на поле в УПЛ, сыграв 5 минут в матче против "Александрии" в 2020 году. Смог отметиться голом за матчи молодежных команд.

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Форвард в августе 2020-го был отправлен в аренду в "Олимпик". В футболке донецкого клуба провел 18 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой Бенито, показал свою реакцию на похолодание и снегопад, начавшийся в Киеве, очумев от погоды.