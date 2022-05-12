ФК 'Лестер Сити' и Parimatch Ukraine продолжают помогать украинцам

Аукцион помощи Украине продолжается. Итого мы собрали уже 390 тысяч грн. Наша цель – собрать МИЛЛИОН гривен помощи Украине!

Украинцам помогают по всему миру! Особенно поддерживают нас друзья из Англии, в том числе футбольные. ФК "Лестер Сити" пожертвовал 30 000 фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Украине и продемонстрировал #StandWithUkraine на LED-панелях стадиона King Power. И клуб продолжает поддержку, предоставив эксклюзивную футболку с автографами игроков для нашего аукциона.

Все вырученные средства будут направлены на покупку лекарств, бронежилетов, тепловизоров и других необходимых вещей для украинцев.

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Футболку подписали игроки клуба после одной из последних побед "Лестера" в Английской Премьер-Лиге. Аукцион уже начался и проходит на официальной странице Parimatch Ukraine в Instagram. Каждый желающий может написать в комментариях к посту сумму, за которую готов выкупить лот (стартовая цена – 15 тыс. гривен). Аукцион продлится до понедельника, победит ставка с наибольшей суммой.

Напомним, это уже девятая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победители аукционов выкупили предыдущие лоты и перевели средства для помощи Украине. Общая сумма 390 тыс. грн.