Решается судьба Украины. Финал ЛЧ-2024: анонс битвы 'Реала' и 'Боруссии'

Дождались! Сегодня на лондонском "Уэмбли" пройдет финал Лиги Чемпионов 2024 года - встретятся мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия". Один участник – ожидаемый, другой – изюминка турнира. Украшена игра и тем, что мы увидим прощальные матчи двух мировых звезд, а для украинцев этот финал особенный возможным участием Лунина. OBOZ.UA подготовил самые горячие факты о завершающем матче сезона.

Когда "Боруссия" брала ЛЧ, мадридцы пролетели мимо квалификации

Да-да, "Боруссия" имеет в своем музее кубок Лиги Чемпионов 1997-го года. Правда, турнир был совсем другим. Тогда все еще квалифицировались по одной команде от страны – соревновались только победители лиг. И вот "Реал" 96-го не смог выиграть Ла Лигу, чемпионат взяли другие мадридцы: "Атлетико" были тогда очень сильной командой. Но первого же соперника после квартетов – "Аякс" – матрацники не прошли. Так в 1/2 остались 4 лучшие команды. Среди них – и "Боруссия".

Немцам, вероятно, повезло: "Осер" не был сложным соперником и его преодолели суммарно 4:1. В полуфинале случился грозный "МЮ". Тогда команда Фергюсона была почти возведена в идеал, трижды выиграла АПЛ и насобирала кучу других кубков, поэтому предпочтение отдавали именно дьяволам. Но каков же был шок, когда чемпион Германии дважды минимально наказал соперника. Команда, где были Сульшер, Бекхэм, Кантона, Гиггс и Кин, не смогла забить в ворота Клоса. Зато Рикен и Третщок свою задачу выполнили отлично.

Соперником желто-черных в финале стал победитель ЛЧ-96. "Ювентус" вынес "Росенборг" и "Аякс", готовясь поднять очередной кубок над головой. Но сверхмотивированные дортмундцы не заметили Дешама, Перуцци, Монтеро и Юговича. Пятиминутный Дубль Ридле пытался отыграть дель Пьеро, но решающий гол забил тот же Рикен, установив окончательный счет 3:1. Капитан "Боруссии" Матиас Заммер тогда был признан лучшим футболистом Европы.

Победа сегодня сделает сезон величественным

У "Реала" есть шанс на Золотой дубль. Сейчас они чемпионы Испании - место в обновленной ЛЧ уже у них в кармане, теперь нужно добить сезон победой в европейском турнире. Кубок Испании не взяли, зато есть возможность снова стать лучшей командой Европы. В последние годы мадридцы очень активны в ЛЧ, особенно после зидановского триплета. В прошлом розыгрыше их остановил "Сити", теперь - горожанам отомстили. Сливочные вышли в финал Лиги Чемпионов в седьмой раз в этом столетии - ни один не проиграли.

А вот "Боруссии", которая уже 3 года без кубков, победа принесет новый статус. С ЛЧ им повезло: несмотря на пятую позицию в Бундеслиге желто-черные заскочили в турнир. Все благодаря тому, что Германия с Италией рейтинг в этом году завершает в топе среди всех ассоциаций УЕФА. Но только третий финал соревнований обязательно следует превратить в феерический финиш. Тем более с такими игроками.

Лунин? Куртуа? Кепа?

Вопрос голкипера был дискуссионным весь последний месяц. Еще сложнее все делал Анчелотти: на фоне возвращения Куртуа в игру, выходок Серлота и защитников сливочных, мировые СМИ начали еще больше подогревать споры о первом номере в воротах испанцев. А Карло просто не мешал этим заигрываниям. Однако вечером четверга Лунин сделал всю грустную работу сам - сообщил, что сыграть не сможет и попросил принести 15-й кубок в музей "Реала". В то же время для украинца пришло время размышлений о своем будущем и финал ЛЧ будет слишком показательным. Матч, которую личными усилиями обеспечил именно наш игрок, проведет Куртуа. И если бельгиец будет успешным – то о месте в воротах снова можно забыть.

Решается судьба "Шахтера"

Казалось, что "Шахтер" уже выиграл УПЛ и попал в группу ЛЧ. Но нет – только победа "Реала" позволит этому состояться. А вот на "Боруссию" другие правила: при победе немцев, горняки выпадут из группы в плей-офф. Там сложно: "Ференцварош", "Галатасарай", "Слован", "Янг Бойз" и "Карабах" готовы встать на пути. Также мы не знаем, кто доберется до последнего квалифай-раунда из других этапов (возможно даже "Динамо"). И это несмотря на то, что пчелы попали в Лигу Чемпионов из-за дополнительного места для Бундеслиги!

Хорошо, что в случае поражения в плей-офф ЛЧ, вылета из еврокубков не будет - "Шахтер" просто перейдет в Лигу Европы. Там будет ждать первая корзина для жеребьевки. Но мы знаем, как традиционно плохо украинские команды играют решающие матчи квалификации, поэтому мадридцы являются более удобным вариантом для Украины.

Чем могут удивить финалисты?

Сегодняшние наши команды не пересекались на международной арене от сезона 17/18; тогда мадридцы в группе взяли оба матча. Тотальная перестройка с изменением ключевых игроков (и сохранением нескольких икон) подарит нам встречу клубов с кардинально разными подходами к результату. Статистически преимущество полностью на стороне "Реала" - по всем параметрам подопечные Анчелотти сильнее. Вот сравнение ключевых показателей обоих клубов за все 12 матчей этой Лиги Чемпионов:

Но, как мы уже говорили, обеим командам не нужно быть лучше, им нужно сохранить собственный привычный стиль. "Реал" владеет очень быстрыми флангами, где Винни и Родриго совмещают способность разгонять атаки. Не всегда нужен Беллингем – его роль в отвлечении внимания. Еще у сливочных очень качественно работает подстраховка, показала стойкость против давления "МанСити" и "Баварии" работал режим автобуса. Испанцы не отвлекаются на пасы соперника, им нужно плотнее прижаться, чтобы одним касанием обрезать острую передачу, показать индивидуальные действия и через несколько секунд угрожать уже чужим воротам. Не забывайте и о разрезных передачах: хорошее открытие на пространстве также ведет к реализации. Хотя у немцев есть оружие против таких атак – Хуммельс и его отчаянность. Мбаппе (если он уже общается с кем-нибудь из будущего клуба) может рассказать о нереализованных моментах против центрбека.

"Боруссия" идет до верного. Если тактика предполагает отдать мяч сопернику (как было во втором матче с "ПСЖ"), то шмели будут заходить под удар в чужую штрафную. Вторая молодость Фюлькруга – спасение дортмундцев, ведь это универсалист, который и бьет, и пасует. Да и сзади творится какая-то магия: желто-черные словно заручились поддержкой всех немецких богов, ведь столько везения на квадратный метр поля не нашлось даже для "Байера". Да, команда Терзича склонна к позиционным ошибкам, но именно стиль без агрессии и отыгрывание утраченных позиций позволяют лишить соперника шанса на точный удар. Ну а если что – можно положиться на вратаря Кобеля.

А еще это будет последний танец сразу двух крутых немцев. Кроос и Ройс завершают сезон на высокой ноте. Дортмундский футболист имеет шанс на первую и последнюю свою ЛЧ, мадридский может положить в копилку шестую. Просто запомните, что сегодня на поле две легенды поставят точку величественным карьерам; даже нейтральные фанаты найдут свой повод поболеть за кого-нибудь из них. Мы рекомендуем выбрать обоих.

Финал пройдет на "Уэмбли" в Лондоне, старт - в 22 часа. Сегодня каждый фанат должен определиться, какой футбол ему ближе и распределить доводы в пользу будущего победителя. Ведь после стартового свистка выбирать сторону будет поздно – начнется величественный финал любимой Лиги Чемпионов!