Игры разума для Лунина: нужно ли вратарю сборной Украины уходить из 'Реала' и при чем здесь Клубный чемпионат мира

Стали известны все участники финала Лиги Чемпионов этого года - мадридский "Реал" встретится с дортмундской "Боруссией". Этот матч по уровню очень будет похож на репетицию игр Клубного чемпионата мира 25-го года, который значительно расширили и переработали. Но снова встает вопрос голкипера для сливочных: взлет Лунина может быть омрачен действиями Куртуа, снова угрожающим скамейкой запасных. OBOZ.UA разбирается - поможет ли украинцу смена клуба не упустить возможность зажечь на большой мировой арене?

Кто отобрался на КЧМ от Европы?

Учитывая опыт выступлений за "Реал", для Лунина будет не так много новых команд. "Атлетико" из Ла Лиги, "Бавария" и "Манчестер Сити" встречались в Лиге Чемпионов. Давно еще был товарняк на несколько минут против "Ювентуса". "Боруссию" будет возможность испытать в финале, но это непростая команда с Хуммельсом, Фюлькругом и Ройсом, которые прямо сейчас заряжены чрезвычайным азартом.

Среди команд с которыми не пересекался Лунин – "Интер" (второе попадание) и "Челси" (третье участие). Интересно, что для аристократов это может быть не единственный международный турнир, где они точно появятся в следующем сезоне. Суперсерия в АПЛ и финал розыгрыша без сложных соперников обещает лондонцам как минимум Лигу Конференций. А еще есть европейские команды, которые впервые попадут на КЧМ из-за его расширения. Кроме "Боруссии", это дебют для "Браги", "Ювентуса", "Порту", "Зальцбурга", "Бенфики" и "ПСЖ".

Копия Лиги Чемпионов для Лунина

Вопрос в том, останется ли Андрей в "Реале" по завершении сезона? Сейчас он на радарах десятка клубов Европы, среди них и топовые гранды мирового уровня. В "Реале" ситуация такова: Куртуа, вероятно, будет играть в расширенной европейской ЛЧ, тогда своя Лига Чемпионов летом 25-го будет у украинца. По подбору команд на розыгрыш Клубного чемпионата мира это действительно топовый турнир – 12 представителей Европы, лучшие клубы Азии, Америки и других континентов. Новый формат главного европейского клубного турнира будет утомительным, "Реал" не захочет заигрывать основного голкипера еще и на дополнительный чемпионат. Потому Анчелотти точно доверит место на международной арене второму голкиперу.

Таким с высокой вероятностью станет именно Лунин – Куртуа уже играл и, похоже, восстановился до стабильного уровня. Будущее достаточно размыто: с одной стороны, 25-летний голкипер пока остается игроком сливочных, ему даже предлагали повышение зарплаты и более выгодные условия контракта. С другой – им интересуются "Бавария", "Челси", "Арсенал" и "Ювентус"; ближе всех к выкупу вратаря "Манчестер Юнайтед", которому хочется поскорее решить проблему надежной защиты. Скорее всего, в составе "Реала" Андрею будет доступна классическая опция главного в кубковых турнирах, Ла Лига и ЛЧ не для него. КЧМ должен достаться именно нашему футболисту.

Поиграть будет когда, ведь турнир предусматривает максимально 7 игр. Формат такой – 32 команды распределят на 8 групп. Внутри квартетов будет по одной встрече, чтобы не растягивать соревнования. Далее – 1/8, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Традиционный матч за третье место упразднен. Если Лунин сменит клуб, то почти все его потенциальные работодатели отобрались на КЧМ. Вне турнира "МЮ", хотя стоит ли такому игроку идти в команду, которая даже в Лигу Конференций может не попасть?

Где украинец точно будет нужен? Во всех желающих его клубах. "Бавария" и Ноер как хорошие друзья, но долгая дружба уже не ассоциируется со стабильностью, Мануэль не на том фантастическом уровне. А вот в качестве Андрея мюнхенцы смогли убедиться лично. Для "Ювентуса" путевка в ЛЧ почти оформлена, поэтому этот вариант тоже неплохой. С конкуренцией не должно быть проблем: Щенсному уже 34 и приоритет, похоже, понятен. "Арсенал" вроде бы самый логичный трансфер - есть Зинченко, неплохой состав, там любят играть через голкипера, но надо быть готовым к усталости команды в наиболее сложные моменты. "Челси" еще хуже в этом плане: вариант поиграть с Мудриком подкрепленный пока ужасной защитой и футболистами, не желающими думать об общем успехе.

Среди менее громких претендентов – "Бетис", "Вильярреал" или "Аякс"; среди этой троицы для Андрея именно нидерландцы являются наиболее комфортным вариантом. Но у Йоденов свои проблемы: только смогли дотянуться до зоны еврокубков и там еще нужно выгрызть свое право на континентальные турниры.

Кто еще среди участников?

Сейчас из 32 команд знаем 26. Кроме 12 европейских, это еще 3 клуба от Азии, 1 от Океании, 4 от Африки, по 3 от Северной и Южной Америки и кто-то от страны-хозяйки США. Вот вам все клубы:

"Аль-Хиляль", "Урава", "Маммелоди", "Палмейрас", "Аль-Ахли", "Сиэтл Саундерс", "Эсперансе", "Видад", "Леон", "Ульсан", "Фламенго", " Флуминенсе", "Окленд" и "Монтеррей".

Что интересно, знаком украинец с двумя клубами из этого списка. С "Аль-Ахли" была игра на КЧС-23 несколько лет назад, полный победный матч с одним пропущенным. В финале выпала встреча против "Аль-Хиляля": тогда мадридцы взяли кубок, но за счет 5:3 Лунина, мягко говоря, не хвалили.

Сколько команд ждем?

Осталось узнать 6 команд. Уже упомянутую от США должны объявить позже. Последняя команда из Северной Америки будет известна через месяц - путевку в финале Кубка КОНКАКАФ разыграют "Пачука" и "Коламбус Крю". 25 мая состоится финал Азиатской Лиги Чемпионов - узнаем имя участника от этого континента. Там в двухматчевом финале зарубятся "Йокогама" и "Аль-Айн". А вот три клуба от Южной Америки придется подождать до зимы: финал Копа Либертадорес состоится 30-го ноября 2024-го, он будет влиять и на рейтинг ассоциации КОНМЕБОЛ.

Перед Луниным стоит сложный выбор: остаться в лучшем клубе мира под ротацию или пойти во множество открытых дверей. Ждут и любят и там, и там, но для любого голкипера такого уровня перспектива сидеть на скамейке и изредка играть в Кубках – понижение планки. Тем более, на роль запасного после этого сезона Андрей уж точно не подходит.