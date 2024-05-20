Рекордное чемпионство 'Сити', прогресс украинцев, качели грандов. Каким мы запомним этот сезон АПЛ?

Футбольный сезон близок к финишу и в топовых лигах почти сыграны последние туры. Англия завершила свой чемпионат с несколькими сенсациями и рекордами. Чемпионом красиво стал "Манчестер Сити", а украинцы сохранили прописку в элите. OBOZ.UA подводит итоги феноменального сезона лучшей футбольной лиги мира.

"Манчестер Сити" - в четвертый раз подряд чемпион Англии

Мы очень любим сезоны, когда все решается в последний момент – и в этот уик-энд было именно так. "Арсенал" и "Сити" играли параллельно, помня, что каждому нужна только победа. И горожане свой чемпионский матч провели очень легко: быстрый дубль Фодена не испортил даже красивый гол Кудуса, ведь Родри своим ударом закрепил преимущество горожан. 3:1 – золото едет на "Этихад".

"Арсенал" был близок к чемпионству весь сезон. Набор Артеты – заряженный Салиба, креативный Эдегор, неповторимый Сака. Даже Хаверц в первом же сезоне укротил плохой старт и в атаке отыгрывал первую скрипку. Немного грустно за Зинченко, который показал потенциал к росту. Александр спасал отдельные матчи (не только в АПЛ), но проиграл конкуренцию Томиясу и Габриэлу.

Канониры громили соперников один за другим, накапливая гандикап голов на будущую зарубу за лидерство. Но когда из этого спора вывалился "Ливерпуль", поплавило и "Арсенал" - они сами себя зарыли, не выдержав давление команды Пепа. Любая потеря очков была роковой и таких ошибок красные к концу сезона сделали недопустимо много.

Для голубого "Манчестера" это четвёртый выигрыш подряд и восьмой в истории. Значительно приложился к этим цифрам, конечно, Гвардиола: уже шестой трофей при его тренерстве. Лучше всего эту ситуацию прокомментировал Клопп - "Любой другой менеджер в мире не выиграл бы чемпионат во главе "Сити" четыре раза подряд".

Можно ли сказать, что победил денежный мешок, как часто называют "Сити" их хейтеры? Давайте посмотрим на состав. Фоден – собственный воспитанник, который прошел путь от новичка до лучшего игрока лиги с собственным стилем и крутыми подключениями. Холанд, хоть и провел более слабый сезон по сравнению с прошлым, все равно остался лучшим бомбардиром лиги. Уокер неоднократно уничтожал прессингом лучших фланговых футболистов. Даже де Брюйне (который немало пропустил из-за травм) не потерял талант к фантастическим ассистам.

А еще глубина состава ощутима на позиции голкипера: травма Эдерсона не сказалась на защите ворот, ведь Ортега все это время был готов и именно он спас четвертое чемпионство тем сейвом против Сона. Не забывайте и о молодой замене. Когда-то сам Пеп, мотивируя игроков, сказал: "Просыпайтесь, академия готова вас заменить". И это действительно так – Бобб и Льюис стали теми игроками, чьи фамилии теперь не просто надпись на футболке.

Денег стало еще больше

АПЛ с начала сезона значительно подорожала. Двадцатка клубов вместе стоит аж одиннадцать (!) миллиардов евро, средняя цена – 554 миллиона. Собрали подъем за счет роста стоимости 174-х футболистов разных клубов. Некоторые из них оцениваются неприлично дорого. К примеру, Фоден подорожал на 20 миллионов и стоит теперь 130 млн, столько же дают за Сака. Более сотни миллионов – Родри и Райс. Близки к ним Эдегор, Альварес, Гимарайнш, Салиба и Собослаи. Наибольший рост по итогам года показал 19-летний манкунианец Коби Мейну: +29 миллионов, всего до 35-ти. А топ сохраняет Холанд – единственный в АПЛ, у кого цена не изменилась и зафиксирована на недостижимых 180-ти миллионах евро.

Текущая стоимость АПЛ вдвое больше, чем испанская Ла Лига (5 млрд). Еще ниже по цене Серия А (4,7 млрд), Бундеслига (4,4 млрд) и Лига 1 (3,7 млрд). Далее следует огромная пропасть в Португальскую лигу с полутора миллиардами. И просто к слову - УПЛ более чем в тридцать раз дешевле лучшей лиги мира.

Все украинцы остаются. По крайней мере, их клубы

Украинцам в Англии выпала очень разная судьба – от борьбы за золото до борьбы за выживание или даже первую половину таблицы. Об "Арсенале" уже поговорили, теперь к другим.

Команд таких было три: "Эвертон", "Брентфорд" и "Борнмут". Судьба буквально упаковала всех у зоны вылета и постоянно рокировала. Ириски с Миколенко страдали от внутренних интриг и штрафов на очки – но команда востала из пепла и смогла сохранить прописку среди лучших. Приятно, что наш игрок расцвел с игрока запаса до постоянного латераля "Эвертона".

"Брентфорд" и аристократов переигрывал, и манкунианцам нервы щекотал, но едва спасся под финал сезона. Больше всего нашего внимания привлек Ярмолюк: в первом сезоне за английский клуб насобирал почти три десятка выступлений - они были короткими и изредка со старта, но потенциал чувствуется. Надеемся, в следующем сезоне он продолжит прогресс.

"Борнмуту" было легче всего - ровное выступление с ожидаемыми провалами и прогнозируемыми победами. Там мощный сезон провел Забарный – не всегда он успевал закрывать ворота, но точно помог клубу занять место внутри таблицы. Провести каждый матч не удалось, но награда лучшему в сезоне заслуженно досталась ему.

"Челси" удалось отыграть провал. "МЮ" - нет

Даже взлет "Тоттенхэма" и его возможные медали АПЛ не столько нас шокировали, сколько то, как чудили подопечные тен Хага и Почеттино. "МЮ" и "Челси", извечные гранды Англии, в этом сезоне как никогда ужасны. Хойлунд первоначально не был основным для дьяволов, и только когда нападавший самостоятельно начал брать инициативу и забивать, пришел результат. Однако другие игроки не были согласны на такой взлет – и впервые за 10 лет "Юнайтед" финиширует ниже 7-го места. "Челси" нашли что-то похожее на мотивацию только к концу сезона, несмотря на хороший подбор исполнителей. В следующем сезоне с такой игрой им нечего делать даже в Лиге Конференций. Хотя там еще нужно добраться до основной фазы, ведь аристократов ждет плей-офф.

Новички АПЛ… отправляются на выход

Больше всего интриг было относительно "Лутона" - команда с интересным футболом, которой удалось одержать в этом сезоне 6 побед и набрать 26 очков. Покорился и рекорд АПЛ – в 31-й игре забивали и они, и соперники, такого не было никогда и ни с кем. Но сказка завершилась – команда-дебютант английской элиты вылетела в Чемпионшип.

"Шеффилду" в этом сезоне было как никогда больно: более 100 пропущенных мячей. Это впервые в истории 20-клубовой АПЛ, когда одна команда пропускала аж столько. Наиболее ощутимо поиздевались над ними канониры - 0:6 и 5:0. Еще по 5 голов забивали "Бернли", "Астон Вилла" и "Брайтон", а "Ньюкасл" на старте сезона забил 8 сухих мячей - тогда каждый из них был записан на восьмерых разных игроков. Поражение "Эвертона" в прошлом туре 1:0 стало первым матчем с февраля, когда блейды пропустили только однажды. Закономерно, что команда так и не нашла своей волны и вылетела из элиты задолго до конца сезона.

"Бернли" понравилась разгромная победа над аутсайдером, но добиться большего им не удалось. Да, можно вспомнить ничью с "МЮ", однако с другими грандами было очень сложно. Даже с середняками типа "Фулхэма" или "Ноттингема" за очки приходилось биться не на жизнь. По итогам года на повышение пойдут Ларсен, Амдуни и Фостер, а сама команда отправляется на понижение.