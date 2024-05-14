Финал Кубка Украины: все, что нужно знать о решающем матче года и какие шансы 'Шахтера' и 'Ворсклы'

Уже завтра состоится финал Кубка Украины по футболу, где сойдутся "Ворскла" и "Шахтер". Вокруг этой игры не первую неделю идут споры по поводу возможных тактических решений и самого результата. Возьмет ли Пушич первый финал во главе горняков? Смогут ли кризисные полтавчане без тренера устоять против чемпиона? OBOZ.UA – обо всех деталях решающей игры сезона.

Игру называют повторением 2009-го года

Безусловно, невозможно не сказать о том же финале 2009-го, который прошел в Днепре. Это, пожалуй, самое мощное воспоминание ярых фанатов обоих участников завтрашней игры, когда "Ворскла" сенсационно обыграла "Шахтер" на Днепр-Арене 1:0. Тогда против Пятова, Чигринского, Жадсона, Срны и Фернандиньо выходили Чеснаков, Маркоски, Ярмаш, Кулаков и Есин. Единственный гол забил Василий Сачко на 50-й минуте поймав горняков на позиционном провале. Через несколько минут Фернандиньо отмахнулся от Маркоски и получил прямую красную. На этом и завершилась вся эпопея - одного гола полтавчан оказалось достаточно.

Потом по улицам Днепра праздновало немало фанатов "Ворсклы" с зелеными шарфами, а болельщики "Шахтера" подавленно шли в сторону вокзала. Тогда, как и в этом году, полтавская команда была номинальным хозяином – этот фарт определяет для нее победу. Станет ли это дополнительным фактором сейчас?

"Шахтер" - "Ворскла": история кубковых противостояний

В финалах для них это вторая встреча. Всего же в рамках турнира абсолютное преимущество на стороне горняков: за 9 игр – 5 побед, 2 ничьих и 2 поражения. По голам лидерство, ожидаемо, у оранжево-черных. Это будет их первая встреча в рамках Кубка Украины с 2016 года: тогда в четвертьфиналах клубы выиграли по матчу, но суммарно дальше прошел донецкий клуб (5:1). Лучшим бомбардиром этой кубковой дуэли за всю историю является бывший нападающий "Шахтера" Олег Матвеев - его 4 мяча до сих пор никому не удается перебить. Ближе всех подобрались Грачев и Хлебас - по 2 гола.

Путь в финал был очень разным

Команды стартовали одновременно - со стадии 1/8 и в целом имели очень похожие выступления. Номинальные хозяева – "Ворскла" – разнесли 3:0 "Металлист 1925" и "Оболонь", однако в полуфинале против "Полесья" минимальную победу пришлось выгрызать. "Шахтеру" на пути в финал было проще: так же обыграли 3:0 "Верес" и "Викторию", а в полуфинале, хоть и пропустили от "Черноморца", выиграли 4:1.

"Ворскла" в третий раз в истории добралась до решающей игры Кубка, за время независимости они один финал выиграли и один проиграли (по пенальти "Динамо", 4 года назад). По такому количеству они сравнялись с "Днепром" и "Черноморцем". Для "Шахтера" это уже 14-й финал, но первый с 2019-го. После выигрыша над "Ингульцом", до решающей игры им дойти не удавалось.

"Шахтер" - чемпион, но Кубок еще не обеспечен

К решающей игре чемпионата команды готовятся в совершенно разных кондициях. "Шахтер" в эти выходные переиграл "Динамо" и в Классическом взял чемпионство. Красивая история, которую горнякам захочется подкрепить победой и в Кубке. Это при том, что у них серия в 15 победных матчей в УПЛ. Фактически Пушич уже на втором месте по этому показателю среди всех тренеров донецкой команды. Забивная еще больше – 20 игр подряд во всех турнирах.

У "Ворсклы" же наоборот – все очень плохо. Ужасная проигрышная серия в УПЛ, возможен даже вылет из элиты! Команда не знает вкуса ничьих целый месяц, а в УПЛ без побед с девятого марта. После "Миная" и.о. главного тренера полтавчан Сергей Долганский заметил, что это не была репетиция финала, ведь минайцы совсем другого уровня.

Здесь и возникает первая проблема – настрой. Для номинальных гостей все понятно: большой подбор игроков в хорошем настроении и понимает, что нужно делать. А у их соперников другая история, где нужно немало работать с ментальной составляющей. По словам Долганского, штаб пока не знает, как это решить. В том же матче против "Миная" им удалось проиграть после лидерства 2:0, пропустив на 101-й минуте игры. Голы приходят из ничего – оборона буквально проваливается на ровном месте. Поэтому против вариативного и креативного "Шахтера" бело-зеленым следует выбрать схему в 5 защитников с низким блоком: количеством можно будет избежать ситуативных появлений Сикана в зоне удара и попытаться сдержать скоростные забеги бразильцев. Впереди оставим Степанюка и Кане в помощь – чем больше людей впереди, тем больше ворскляне не знают, кому же бить. Поэтому двух атакующих игроков будет достаточно.

Безусловно, новоиспеченный чемпион Украины абсолютный фаворит встречи еще и по котировкам букмекеров. Способствует этому создание моментов и их реализация. У "Шахтера" с этим лучше, особенно когда команда научилась доводить мяч до форварда. Впрочем, в последней трети есть сложности с продвижением нападающего или самим ударом. Только навесами или дальними выстрелами Судакова выиграть финал не удастся. Тем более, что традиционная красная в матче с ворсклянами может поставить под угрозу различные варианты атак.

Похожая проблема и у "Ворсклы". Тот же последний матч против "Миная" ярко показал неспособность к решению простых моментов - уже за 2:2, на последних минутах, атака три в три вместо удара завершилась пасом на фланг, откатом куда-то под удар… и все. На этом потенциал первой победы за очень долгое время иссяк, перейдя в поражение с самым поздним голом в УПЛ. Как все может быть, покажет предварительная встреча финалистов, где также было и удаление, и единственный гол.

Но в любом случае Кубок подарит нам дополнительное еврокубковое место. Неважно с каким фаворитом. Для "Ворсклы" победа будет означать квалификацию в отбор Лиги Европы. Если же выиграет "Шахтер", то в евротурниры отправится 3-я команда чемпионата - неизменно это будет "Кривбасс". А вот еще 2 места для Лиги Конференций – за них соревнуются "Днепр-1", "Рух" и "Полесье".

Когда и где пройдет финал Кубка Украины?

Это будет первый сыгранный до конца розыгрыш Кубка Украины во времена полномасштабной войны и честь принять финал выпала именно городу Ровно. Главным условием для стадиона была безопасность и соблюдение всех ее требований и по этому параметру жители обошли Киев и Тернополь. На сайте по продаже билетов событие невозможно найти, соответственно, их уже не осталось. Учитывая, что это почти половина от емкости арены – будет что-то сразу на аншлаг. После долгих обсуждений и появления новых укрытий рядом, на днях количество фанатов на стадионе позволили увеличить до трех с половиной тысяч.

Финал начнется в 19:00 15-го мая. Единственное, что может ему помешать – россия и сирена в Ровенской области. Причем фанатам выдадут специальные браслеты, по ним они смогут вернуться на стадион после отбоя. Если же воздушная угроза затянется, тогда они смогут прийти на доигрыш на следующий день, но надо иметь при себе и браслет, и билет.