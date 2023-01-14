ФИФА завела дело на сборную Аргентины после победы на ЧМ-2022

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл дело на сборную Аргентины за поведение после победного финала чемпионата мира по футболу-2022, сообщается на сайте организации. Американскую команду подозревают в оскорбительном поведении и нарушении правил честной игры.

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В частности отметился вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. 30-летний голкипер после того, как ему вручили приз "Лучший вратарь", продемонстрировал в адрес французских фанатов неприличный жест.

Также аргентинцы отметились недостойным поведением в раздевалке после финальной игры ЧМ-2022 с французами.

Дисциплинарный комитет ФИФА при этом уточняет, что будет рассматривает нарушение всей сборной в целом и не будет брать поведение, какого-либо футболиста отдельно. Во время расследование также будет изучена возможное нарушение маркетинговых правил и оскорбления медиа со стороны Аргентины.

Ранее сообщалось, что Клуб английской Премьер-лиги "Астон Вилла" может разорвать контракт с Мартинесом.

Напомним, Эмилиано Мартинес вызвал шквал критики своими действиями на поле во время финала ЧМ, в раздевалке после матча и во время празднования завоевания Кубка мира в Буэнос-Айресе. Президент Федерации футбола Франции направил жалобу на 30-летнего вратаря сборной Аргентины. А легендарный шотландский футболист Грэм Сунесс обозвал футболиста клоуном.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам чемпионата мира в Катаре Эмилиано Мартинес установил невероятное достижение в карьере.

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