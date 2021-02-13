Фердинанд о ситуации с "Ливерпулем": это катастрофа

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, работающий сейчас экспертом на британском ТВ, назвал катастрофой состояние "Ливерпуля", проигравшего 3 матча подряд.

В субботу, 13 февраля, "красные" со счетом 1:3 уступили "Лестеру".

"Это катастрофа. Команда лишена уверенности. Они забивают гол, выходят вперед, но на этом все. В прошлом сезоне вы бы сказали, что игра окончена. Вы могли отойти от телевизора, а когда вернулись бы, то, вероятно, увидели б уже три забитых мяча. Теперь все изменилось. У команды нет былого авторитета", – цитирует Фердинанда Daily Mail.

Фердинанд добавил, что нынешняя тенденция "Ливерпуля" отказываться от борьбы, как только они начинают проигрывать – серьезная проблема для их амбиций в Лиге чемпионов.

"Тот факт, что как только команда пропускает, она сразу капитулирует, меня очень удручает. Когда "Лестер" забил им первый гол, они размякли. Это те вещи, которые стоят вам очков. "Ливерпуль" преследуют травмы. Он не выглядят так мощно, как группа лидеров. Я думаю, им будет сложно попасть в четверку лучших. Последний шанс показать, на что способна команда, это матч Лиги чемпионов во вторник против РБ "Лейпцига", – подытожил экс-футболист МЮ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля "Ливерпуль" потерпел неожиданное поражение и прервал серию, которая длилась 37 лет.