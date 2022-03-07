Фанаты "Зенита" адресовали баннер Ракицкому, покинувшему клуб после нападения России на Украину. Фотофакт

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Болельщики "Зенита" на матче 20-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиги против "Уфы" (2:0)развернули баннер со словами благодарности Ярославу Ракицкому. 32-летний защитник покинул клуб из Санкт-Петербурга 2 марта, в качестве причины назвав "тяжелую семейную ситуацию".

Фанаты на трибунах "Газпром Арены" вывесили полотно, на котором было написано "Спасибо, мужик". Также они скандировали "Спасибо, Ярик".

Ярослав Ракицкий подписал контракт с"Зенитом" в январе 2019 года. С того момента провел 108 игр, забив семь голов и отдав 15 голевых передач.

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Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый футболист сборной Украины Андрей Воронин покинул московское "Динамо" в связи с нападением России на нашу страну.

Перед этим Европейский футбольный союз (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские клубы и сборные из всех международных турниров.