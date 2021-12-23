Фанаты 'Вест Хэма' и 'Тоттенхэма' устроили драку перед матчем. Видео

Массовая драка болельщиков лондонских "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" случилась перед матчем футбольных команд в Кубке английской лиги в среду, 22 декабря. Четвертьфинальная игра проходила на стадионе "Шпор", но ее посетили и тысячи фанатов "молотобойцев", за которых выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Английские СМИ пишут, что полиции не сразу удалось разделить слишком горячих ультрас и вмешаться в драку. Причем, столкновения возникли сразу в нескольких местах, в том числе и возле станций метро.

Отмечают, что у некоторых фанов по лицу текла кровь, а один оказался без сознания на тротуаре. Все же полицейским с помощью конной гвардии удалось остановить хаос на улицах и развести хулиганов в разные стороны. Пока что о задержанных и пострадавших не сообщается. Смотрите видео с лондонских улиц возле стадиона.

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Полиция заявила, что будет использовать видеозаписи для определения виновных в столкновениях.

Сама же игра завершилась победой "Тоттенхэма" со счетом 2:1. Украинец вышел на поле в составе гостей на 80-й минуте. Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко едва не спас "Вест Хэм" от поражения "Тоттенхэму".

Тем временем Бензема забил феноменальный "радиоуправляемый" гол в чемпионате Испании.