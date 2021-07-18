Фанаты поставили ультиматум клубу УПЛ, потребовав выгнать тренера и игроков "Динамо"

Фанаты "Черноморца" остались крайне недовольны тем, что новым тренером клуба стал Юрий Мороз, который на протяжении долгого времени работал с молодежными командами "Динамо". Кроме того, их не устраивает наличие в составе воспитанников киевлян, которые усилили новичка УПЛ на правах аренды.

Как сообщается в Telegram-канале Troublemakers & Ultras Action, болельщики одесситов приехали на клубную базу и поставили ультиматум руководству. Они хотят, чтобы все люди, связанные с "Динамо" покинули команду до начала украинской Премьер-лиги. Фанаты пообещали, что, в противном случае, будут мешать проведению домашних матчей "Черноморца" в родном городе.

"В субботу (17 июля – Ред.) фанаты "Черноморца" прибыли на тренировочную базу клуба, чтобы пообщаться с руководством и игроками команды. Недовольство фанатского актива одесситов вызвало назначение главным тренером Юрия Мороза, который долгое время возглавлял "Динамо" U-21. Кроме этого, на правах аренды в "Черноморец" приехали ряд молодых игроков – воспитанников школы "Динамо". Одесситы озвучили им свои требования. Тренеры и игроки, имеющие отношение к "Динамо", должны покинуть команду до начала чемпионата. В противном случае, фанаты оставили за собой право сорвать проведение матчей "Черноморца" в Одессе", – написано в социальной сети.

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Напомним, что "Черноморец" вылетел из УПЛ по итогам сезона 2018/19, уступив в стыковых матчах "Колосу" из Ковалевки. В Первой лиге 2020/21 одесситы заняли второе место вслед за "Вересом".

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