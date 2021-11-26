На матче в Риме не дали разместить баннер "Луганск – это Украина"

Максим Иншаков
Футбол
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На матче в Риме не дали разместить баннер 'Луганск – это Украина'

В матче 5-го тура Лиги конференций УЕФА "Заря" встречалась в гостях с "Ромой". Немногочисленные украинские болельщики, которые пытались поддержать любимый клуб, хотели сделать это баннером "Луганск – это Украина".

Однако, как сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Twitter, стюарды Олимпийского стадиона в Риме запретили проносить плакат на арену, назвав его "политическим".

Напомним, что матч "Рома" – "Заря" закончился с разгромным счетом 4:0.

Заря проиграла Роме
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Украинская команда попыталась сыграть в открытый футбол, но потерпела большое поражение.

Встреча завершилась со счетом 0:4

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты итальянского клуба "Лацио" на матче 1/16 финала Лиги Европы против румынского "Стяуа" вывесили на трибунах флаг "Новороссии".

флаг "Новороссии"

Напомним, что футбольная встреча в Бухаресте завершилась минимальной победой хозяев поля.

Отметим, что в свое время фанаты "Лацио" обклеили сектор ультрас "Ромы" стикерами с изображением еврейской девочки Анны Франк в символике "романисти". Добавим, что Анна Франк и ее семья считаются одними из самых известных жертв нацизма.

После этого руководство "Лацио" приняло решение отправлять фанатов клуба в концлагерь Освенцим в образовательных целях.