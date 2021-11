На матче в Риме не дали разместить баннер 'Луганск – это Украина'

В матче 5-го тура Лиги конференций УЕФА "Заря" встречалась в гостях с "Ромой". Немногочисленные украинские болельщики, которые пытались поддержать любимый клуб, хотели сделать это баннером "Луганск – это Украина".

Однако, как сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Twitter, стюарды Олимпийского стадиона в Риме запретили проносить плакат на арену, назвав его "политическим".

News that Stewards didn’t let a Ultras ‘Luhansk is Ukraine’ banner in this evening saying it was ‘political’



😡😡😡 pic.twitter.com/TbEFW0gN7C