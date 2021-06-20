Евро-2020 20 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций
На чемпионате Европы по футболу-2020 в воскресенье, 20 июня, двумя матчами в Риме и Баку стартует 3-й тур группового этапа. Будут сыграны поединки в квартете А.
В 19:00 Италия попытается добыть свою третью победу на Евро-2020, одолев неуступчивый Уэльс. В это же время Швейцария поборется за путевку в плей-офф, проведя матч против Турции, которая все шансы в выйти в 1/8 финала уже потеряла.
Вашему вниманию результаты матчей.
Евро-2020. 3-й тур
Группа А
Италия – Уэльс. 19:00.
Трансляция – "Футбол 1", "Россия 1", "Беларусь 5"
Олимпийский стадион, Рим
Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
Группа А
Швейцария – Турция. 19:00
Трансляция – "Футбол 2", "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1", "Беларусь 2"
Олимпийский стадион, Баку
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".