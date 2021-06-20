Евро-2020 20 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций

На чемпионате Европы по футболу-2020 в воскресенье, 20 июня, двумя матчами в Риме и Баку стартует 3-й тур группового этапа. Будут сыграны поединки в квартете А.

В 19:00 Италия попытается добыть свою третью победу на Евро-2020, одолев неуступчивый Уэльс. В это же время Швейцария поборется за путевку в плей-офф, проведя матч против Турции, которая все шансы в выйти в 1/8 финала уже потеряла.

Видео дня

Вашему вниманию результаты матчей.

Евро-2020. 3-й тур

Группа А

Италия – Уэльс. 19:00.

Трансляция – "Футбол 1", "Россия 1", "Беларусь 5"

Олимпийский стадион, Рим

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Группа А

Швейцария – Турция. 19:00

Трансляция – "Футбол 2", "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1", "Беларусь 2"

Олимпийский стадион, Баку

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".