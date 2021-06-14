Евро-2020 14 июня: где смотреть, расписание трансляций, календарь

В понедельник, 14 июня, на чемпионате Европы по футболу-2020 состоятся очередные матчи 1-го тура группового этапа. Поединки в группе D и Е пройдут в Глазго, Санкт-Петербурге и Севилье.

Наибольший интерес представляет матч в Севилье, где местная сборная сразится с гостями из Швеции. До этого команды встречались между собой 14 раз. На счету фурии рохи шесть побед. Еще трижды праздновали успех скандинавы.

Шотландия – Чехия – 16:00. Трансляции: Футбол 1, Футбол 2, Беларусь 5, Матч ТВ

Группа D, "Хэмпден Парк", Глазго

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (GER)

Видео дня

Польша – Словакия – 19:00. Трансляции: Футбол 1, Футбол 2, Матч! Футбол 1, Матч! Премьер, Беларусь 5

Группа Е, "Газпром Арена", Санкт-Петербург

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (GER)

Испания – Швеция – 22:00. Трансляции: ТРК Украина, Футбол 1, Футбол 2, Первый канал (Россия), Беларусь 5

Группа Е, "Ла-Картуха", Севилья

Главный арбитр: Славко Винчич (SVN)

Напомним, что 12 июня были сыграны поединки в группах А и B,

Самым драматичным оказался матч в Копенгагене, где сборная Дании играла против Финляндии.

Матч был остановлен на 43-й минуте поле того, как у лидера датчан Кристиана Эриксена остановилось сердце.

Кадры реанимации футболиста обошли все мировые спортивные агентства и вызвали большой резонанс.

Кроме того, 12 числа свой матч провела и Россия. Подопечные Черчесова без шансов уступили Бельгии (0:3), установив исторический антирекорд.