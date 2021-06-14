Евро-2020 14 июня: где смотреть, расписание трансляций, календарь
В понедельник, 14 июня, на чемпионате Европы по футболу-2020 состоятся очередные матчи 1-го тура группового этапа. Поединки в группе D и Е пройдут в Глазго, Санкт-Петербурге и Севилье.
Наибольший интерес представляет матч в Севилье, где местная сборная сразится с гостями из Швеции. До этого команды встречались между собой 14 раз. На счету фурии рохи шесть побед. Еще трижды праздновали успех скандинавы.
Шотландия – Чехия – 16:00. Трансляции: Футбол 1, Футбол 2, Беларусь 5, Матч ТВ
Группа D, "Хэмпден Парк", Глазго
Главный арбитр: Даниэль Зиберт (GER)
Польша – Словакия – 19:00. Трансляции: Футбол 1, Футбол 2, Матч! Футбол 1, Матч! Премьер, Беларусь 5
Группа Е, "Газпром Арена", Санкт-Петербург
Главный арбитр: Даниэль Зиберт (GER)
Испания – Швеция – 22:00. Трансляции: ТРК Украина, Футбол 1, Футбол 2, Первый канал (Россия), Беларусь 5
Группа Е, "Ла-Картуха", Севилья
Главный арбитр: Славко Винчич (SVN)
Напомним, что 12 июня были сыграны поединки в группах А и B,
Самым драматичным оказался матч в Копенгагене, где сборная Дании играла против Финляндии.
Матч был остановлен на 43-й минуте поле того, как у лидера датчан Кристиана Эриксена остановилось сердце.
Кадры реанимации футболиста обошли все мировые спортивные агентства и вызвали большой резонанс.
Кроме того, 12 числа свой матч провела и Россия. Подопечные Черчесова без шансов уступили Бельгии (0:3), установив исторический антирекорд.