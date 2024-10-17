Сборная России по футболу уговорила Бруней и Сирию сыграть с ней товарищеские матчи. Встречи состоятся в Сочи и Волгограде соответственно.

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По данным "Матч ТВ", игра против Брунея с наибольшей вероятностью пройдет в Сочи 15 ноября. Отмечается, что качество поля на стадионе "Фишт" вызывает опасения, однако РФС рассчитывает, что к моменту проведения матча стадион будет приведен в порядок.

Игра с Сирией должна состояться 19 ноября в Волгограде – ожидается, что матч пройдет согласно плану.

Для справки: Бруней – государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на севере острова Борнео, граничащее с Малайзией на суше, а на севере омываемое Южнокитайским морем. Столица – Бандар-Сери-Бегаван. Население (на 2023 год): 452 524 человек.

Российские болельщики закатили истерику, узнав, с кем предстоит играть их сборной.

"а это уже величие и прорыв или ещё нет не как не пойму?", "Вот это да - очередной прорыв! Мало кто имеет такую честь с такими то командами играть" "Те, кто говорил про изоляцию России, что с лицом?", "Утерли нос всему коллективному Западу", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, была информация, что российская сторона возьмет на себя все расходы по организации поединка с Брунеем, включая переезд соперников, их проживание в РФ в дни матча, который запланирован на 15 ноября в одном из городов страны-агрессорки.

Ранее полузащитник сборной России Данил Глебов с традиционным для представителей РФ чувством собственной исключительности обвинил пакистанцев в неуважении. По словам футболиста "Ростова", азиатская национальная команда сорвала спарринг между соперниками в октябре, когда якобы пыталась отправить в Москву "левых" игроков.

5 сентября сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0. До этого в 2024 году РФ провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0.

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