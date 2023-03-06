''Это у нас в крови'': экс-тренер сборной России назвал несправедливым отстранение и пообещал день Х

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов назвал политизацией спорта отстранение российских команд от международных соревнований. При этом бывший наставник национальной команды страны-агрессора выразил уверенность в том, что РФ является частью. Европы.

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Об этом Черчесов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Он добавил, что российские команды сильно потеряют в случае перехода футбольного союза в Азиатскую конфедерацию (АФК).

"Исторически так сложилось, что российский футбол всегда был частью европейского футбола, а российские клубы играли в Лиге чемпионов и выходили на поле в этом турнире под звуки гимна Лиги чемпионов. Это, можно сказать, у нас уже в крови. Ситуация очень неприятная, в какой-то степени несправедливая или вообще несправедливая, потому что спорт – это спорт, а политика – это политика. Но надо воспринимать эту ситуацию такой, какая она есть. У каждого клуба свои возможности, свои цели и своя история, и каждому клубу надо определить приоритеты и двигаться дальше, потому что день Х наступит, все откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться еще год-два", – сказал Черчесов.

Экс-футболист московского "Спартака" Игорь Шалимов выразил уверенность в том, что в ближайшие 7-8 лет российские команды не вернут в европейские турниры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на решение об отстранении команд страны-агрессора от международных соревнований.

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