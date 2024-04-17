'Это позор': в Лиге чемпионов произошла 'настоящая катастрофа'. Видео

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави жестко раскритиковал работу румынского арбитра Иштвана Ковача в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с французским ПСЖ. Наставник "блаугранас" назвал настоящей катастрофой решение рефери удалить на 29-й минуте встречи защитника его команды Рональда Араухо за фол последней надежды (на видео момент с 1:15)..

Об этом Хави заявил во время общения с журналистами после игры, которую "Барса" проиграла 1:4 и вылетела из турнира, пишет портал La Razon 25. Легендарный футболист отметил, что в равных составах "гранатово-синие" вели в счете и были фаворитами противостояния, но Ковач лишил шансов его команду на успех.

"Я в бешенстве. Потому что в игре 11 на 11 мы хорошо перекрывали зоны, были организованы. Игра была абсолютно ничейная. Это позор, что работу всего сезона перечеркивает решение арбитра. Я сказал ему, что это настоящая катастрофа, что он не понимает игру. Я бы хотел играть в полных составах, но он просто перевернул игру с ног на голову. Я не люблю говорить о судьях, но мы не можем об этом молчать", – сказал Хави.

Интересно, что сам наставник "Барселоны" был удален со скамейки запасных на 56-й минуте из-за эмоциональной реакции на пропущенный гол своей команды. Каталонцы покинули турнир, а ПСЖ сразится в полуфинале с дортмундской "Боруссией".

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