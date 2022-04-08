'Это геноцид и зверства!' Тренер 'Динамо' дал эмоциональное интервью после матча Юношеской лиги УЕФА

Российская Федерация вторжением в Украину преследует цель провести геноцид украинского народа. При этом соответствующее задачи поставлены военным руководством страны-агрессора.

Такое мнение выразил главный тренер юношеской команды киевского "Динамо" Игорь Костюк. Комментируя поражение в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА от лиссабонского "Спортинга", наставник "бело-синих" отдельно обратился к миру и призвал мировых лидеров поддерживать Украину оружием, сообщает официальный сайт столичного клуба.

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"Стала ясна цель российских фашистов и нелюдей – это уничтожение украинцев как нации. Это геноцид украинского народа. И пока мировые лидеры колеблются в принятии решений, от которых зависит дальнейшая судьба Украины, эти фашисты продолжают убивать, пытать, расстреливать мирных жителей, насиловать женщин и детей в нашей стране. И все эти зверства поддерживаются руководством этой недостраны – России. Для победы в войне Украине нужно оружие. В неограниченном количестве. Прекратите потреблять российский газ и нефть. Если проиграет Украина, то проиграет Запад. Хочу, чтобы все это услышали", – сказал Костюк.

Отметим, что "Динамо" проиграло "Спортинг" 1:2 и покинуло турнир.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада назвала хламом армию России и пожелала полной изоляции страны-агрессора от мира. Она также назвала единственную фразу, которую готова произнести на русском языке.