'За сахар борются': жена Зинченко назвала армию РФ хламом и пожелала изоляции 'великой и могучей' России

Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада призналась, что ей наплевать на происходящее в Российской Федерации. По мнению журналистки, граждане страны-агрессора мыслят крайне эгоистично, а также верят пропаганде.

Об этом сама Зинченко рассказала в программе "Денисов Time" на канале "Футбол 1/2/3". Девушка подчеркнула, что желает полной изоляции оккупантов от мира.

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"Мне неинтересно, что у этого народа в голове. Они агрессии порождают, они за сахар борются там. На них повесили огромный пакет санкций и, слава Богу, они продолжаются. Я надеюсь, что они будут продолжаться. Я надеюсь, что эта страна будет изолирована от всего мира. А то, что они зомбированная "великая могучая держава" – им лет 20 все это в голову вливали при помощи телевизора. Видели мы эту всю великую, бл*дь, армию. И этот хлам, который ступил на нашу землю", – сказала Влада.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Зинченко назвала единственную фразу, которую готова произнести на русском языке, чтобы ее точно поняли на территории страны-агрессора. В свою очередь, Александр Денисов объявил бойкот россиянам и отказался от идеи интервью с ними.