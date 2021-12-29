'Это дорога в одну сторону': Стаховский – о Тимощуке и Ракицком в России

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский поделился своими мыслями по поводу тех соотечественников-спортсменов, которые ездят на работу в Россию. В частности, 35-летний уроженец Киева отозвался о бывших футболистах донецкого "Шахтера" Анатолии Тимощуке и Ярославе Ракицком.

В интервью YouTube-каналу SportArena Стах признался, что до сих пор дружит с бывшим капитаном сборной Украины.

"У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение [поехать в Россию]. Я бы так не поступил. Последний раз я был в Санкт-Петербурге в 2013 году, он тогда вернулся туда из "Баварии". Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят.

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Это связано с его выступлениям за клуб, отношением к команде и фанатам. Поэтому я понимаю, почему он туда поехал. Но в Украине другое отношение к нему. Он понимал, на что он идет: это дорога в одну сторону. Он знает, что в Украину ему дорога закрыта", – поведал Сергей.

"С Ярославом Ракицким никогда не общался и, наверное, не хочу. Потому что он из "Шахтера", это логично. Плюс он поехал играть в Россию. Понимаю, что он очень классный футболист, его не хватает сборной Украины. Но он сделал свой выбор и несет за него ответственность", – считает болельщик "Динамо" Стаховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая жена Тимощука обвинила его в контрабанде и оскорблении детей.

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