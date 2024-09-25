'Это действительно ужасно'. Ушедший на фронт украинский комментатор, сделал откровенное признание

Известный украинский комментатор и телеведущий Роберто Моралес признался, что лишь когда попал на "ноль", понял, что такое на самом деле война. Журналист уже почти 10 лет связан с Вооруженными силами Украины, служил в зоне АТО и впервые попал в зону боевых действий еще в середине 2010-х.

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"Ты можешь представлять, что такое война, думать об этом, но пока не попадешь в зону боевых действий, то до конца картина все равно не будет ясной и понятной. По сути, лишь на фронте начинаешь понимать, что такое война", – цитирует Моралеса Tribuna.by.

48-летний Моралес после учебки попал в Бахмут.

"И вот тогда, поднявшись на высоту за городом, по сути, каждый день мы видели войну. Просматривалось Дебальцево, Горловка, мы видели постоянные обстрелы. Вот только тогда начал понимать, что попал на войну, где легко не будет. И это действительно ужасно", – сказал журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, Роберто Моралес пострадал от взрыва в Киеве в ночь на 22 июня. В доме на улице Малышко произошел взрыв газа в 16-этажке, в результате чего было разрушено шесть квартир, одна из которых принадлежала Роберто.

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