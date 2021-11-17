'Это было невероятно!' Зинченко назвал ключевой момент матча Босния – Украина

Во вторник, 16 ноября, поздно вечером сборная Украины по футболу обыграла в гостях команду Боснии и Герцеговины и заняла второе место в группе D, а один из лидеров "сине-желтых" Александр Зинченко поделился своими эмоциями. Как известно, определились все возможные соперники Украины в плей-офф ЧМ-2022.

В комментарии телеканалам "Футбол" 24-летний игрок "Манчестер Сити" выделил действия вратаря Георгия Бущана. Динамовец спас нашу сборную от пропущенного мяча, а затем гостей уже было не остановить.

"Спасибо Бущану за невероятный "сейв" в конце первого тайма. Он случился перед моими глазами. Я даже подумал, что мяч уже в воротах. Жора совершил нечто невероятное и подтолкнул всю команду бежать вперед.

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По тому, как он провел Евро-2020, он заслуживает большего. Он проделал невероятную работу, а его отношение к делу может вызывать только уважение", – восхитился партнером Зинченко.

"Ребята отдали все силы на футбольном поле и добыли нужный результат. Спасибо и французам, что не подвели. Отправил бы им бутылочку вина, если бы там был кто-то знакомый. Но весной нас ждут невероятно сложные матчи плей-офф.

Тяжело было находить свободное пространство из-за поля. Оно не совсем позволяло играть в наш футбол, поэтому мы допустили столько ошибок в простых ситуациях. Да и соперник – организованная команда, здорово распоряжается мячом. Но на второй тайм мы собрались", – резюмировал Александр.

Смотрите лучшие моменты поединка в Зенице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков прокомментировал победу сборной Украины над Боснией.

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