Это была игра года от 'сине-желтых'? Тактический обзор матча Лиги наций Украина – Чехия

Везение, активная работа и подстраховка – Украина боевой ничьей завершила 4-й тур Лиги наций против Чехии. На очередной провал защиты мы ответили точным ударом Довбика с пенальти. Матч прошел с активной ролью Мудрика и полным игнорированием центра поля, подопечные Реброва выглядели очень солидно. OBOZ.UA рассказывает о тактических уловках, которые помогли нам выстоять против чрезвычайно неудобного соперника.

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Стартовые составы

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко, Шапаренко, Степаненко, Судаков, Гуцуляк, Мудрик, Довбык

Чехия: Коварж, Витик, Крейчи, Зелены, Цоуфал, Соучек, Червь, Провод, Черны, Шульц, Хори

Первый тайм. Усилий только Мудрика маловато

Начало матча получилось очень напряженным: команды обменялись острыми моментами. У нас был классный сольный проход от Мудрика, в Чехии - несколько попыток Черного, Шульца и Бержила. Украина тяжело контролировала поле, ведь гости постоянно меняли векторы собственных атак. А если начинался их прорыв, особенно на левом фланге обороны, мы останавливали соперника исключительно тактическими фолами.

Ребров изменил подход к обороне: чехи имели меньше гарантированных моментов, потому что, наконец, назад возвращались и игроки нападения, усложняя поиск свободного пространства для Шульца и Черны. В защитной формации впереди оставался только Довбик, иногда ему выбегал на помощь Мудрик. Кстати, об вингерах: за Мудриком активно наблюдали после перфоманса против Грузии. В этом матче Михаил часто менял позицию без мяча, предлагал себя на бровке и в центре и действовал как первое звено отбора еще на чужой половине.

К сожалению, желто-синие снова дали чехам выиграть подбор: защитники будто не спешили быть первыми на мяче, из-за чего кто-либо в опорной зоне чехов мог ловить наших защитников на границе штрафной. Иногда это приводило к пожарам, где даже опытные Забарны и Трубина путались в ногах. И не прошло даже 20 минут, как Черны на угловом остался совершенно один, поймал вынесенный мяч и мощно пробил метров с 30 прямо в угол из-под Шапаренко. Чистый гол, помноженный на ужасную игровую травму Гуцуляка.

Чехи активно использовали взаимозаменяемость: если кто-то уставал, то происходило изменение позиции. Соперники хорошо ограничивали желто-синим атакующие возможности, Шульц и Соучек контролировали чуть ли не каждую передачу на обострение, из-за чего пришлось оставить без мяча левый фланг. В начале тайма Украина атаковала из-за Мудрика, под перерыв - уже справа, связкой Судакова и Конопли. Хорошая идея не получила развитие из-за той же гибкости Чехии - нашу атаку встречали самые свежие защитники.

Украина выглядела сильнее, чем в первом матче месяц назад, хотя ситуативные ошибки были каждые 5 минут. Неверный пас Мудрика во время контрвыпада, плохой прием Матвиенко во время забегания, офсайд Довбика на одном из немногих прикосновений к мячу – мы едва нашли тот единственный удар по воротам Коваржа. Чехия получила нужное ей преимущество в счете (и чуть не удвоила его в добавленное время) и продолжала уверенное размещение у владений Трубина.

Второй тайм. Включение сборной, которого ждали со времен Евро

После перерыва игра нашей команды кардинально изменилась – проснулась смелость. Ребров не изменял себе, Украина возобновила игру без замен. Команда тем же составом побежала вперед и в атакующей зоне внезапно оказался Конопля. Он подставил корпус и толкнул Крейчи, из-за чего тот сыграл рукой. Пенальти, удар Довбика – голкипер и мяч красиво разлетелись по разным углам. Судьбоносный момент.

А вот в игре искать Довбика снова было не лучшей идеей – каждого матча в ЛН по меньшей мере 2 защитника закрывали Артема во время наших атак, они лишали его возможности протиснуться с помощью корпуса и скорости. Чехия не позволяла довести мяч до форварда, продолжая контроль за центром поля и ключевыми игроками в продвижениях – Судакова и Шапаренко. Чтобы этого, наконец, избежать, на последние полчаса выходили Крыськив и Калюжный, а затем самого Довбика заменил Яремчук.

Желто-синие, наконец, были чаще на грани чужой штрафной, чем у своего. Только мешала импульсивность: каждый спешил в касание отдать скрытый пас, действительно качественный момент не приходил даже из стандартов. Это позволило Чехии реализовать свой традиционный вертикальный футбол, выключавший украинскую опорную зону и центрбеков. Таловеров, Конопля и Забарный все чаще подключались к атакующим действиям. Только подстраховка фолом и контрпрессингом позволяла защитникам вовремя вернуться назад и избежать большинства передач под проникновение.

После 70-й минуты пошел совершенно другой, открытый футбол. В атаку шли все, кто только мог, мы выдержали темп и не стали жертвой чешского штурма. Задачу создать разницу полностью положили на Мудрика: во втором тайме на него шла каждая вторая передача, закрывать вингера бросались уже по три чеха. Впервые за очень долгое время завершение игры было за украинцами: именно желто-синие заставили Гложека, Змрзли и Соучека садиться ниже почти в автобус. Было видно, что ни у кого не осталось сил, а в отдельные моменты игра переходила к силовому противостоянию – но как же приятно было смотреть на эти попытки. Конец матча собрал ошибки и украинцев, и чехов, где ближе было к красной за жесткий фол, чем до гола или даже удара.

1:1 - Украина вытеснила максимум из сложнейшего матча против Чехии. Будем откровенны – чехи хорошо защищались и отбивались, нам очень повезло с пенальти. Без этого случайного момента счет так и оставался бы 1:0 в пользу соперника. Наша сборная застряла на последнем месте таблицы – теперь в ноябре нужны исключительно две победы.