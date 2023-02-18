Есть ли жизнь после Мудрика? ''Шахтер'' удивил Европу своей игрой после продажи звезды в ''Челси''

И до, и после победы донецкого "Шахтера" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над французским "Ренном" (2:1) только ленивый не вспомнил бывшего лидера "горняков" Михаила Мудрика, который зимой перешел в лондонский "Челси". Сначала многие эксперты отмечали, что без 22-летнего вингера украинцам придется несладко, что отразилось и на котировках букмекеров в пользу французов, а затем начали удивляться, что без Михаила "Шахтер" может выигрывать.

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Тему Мудрика, который перебрался в английский клуб за рекордные для постсоветского пространства 100 миллионов евро, подняли в своих обзорах матча Лиги Европы, как украинские, так и иностранные СМИ. Журналисты не забыли поинтересоваться и у тренера дончан Игора Йовичевича, насколько команде не хватает сейчас Михаила. А мы, отталкиваясь от увиденного в матче и прочитанного после него, решили разобраться, есть ли жизнь в "Шахтере" после Мудрика?

ФЛАНГ ЗАКРЫЛИ. Конечно, делать какие-то далекоидущие выводы сейчас еще очень рано, ведь "Шахтер" против "Ренна" сыграл только первый матч после зимнего перерыва и еще набирает обороты. Однако игра "горняков" в Варшаве впечатлила. Мудрик ушел, но стремительные контрвыпады дончан, которыми они мучили соперников осенью в Лиге чемпионов, никуда не делись.

Быстрые атаки украинской команды стали настоящей проблемой для "Ренна". Наибольшая угроза воротам Стива Манданды шла именно с левого фланга, где в "Шахтере" играл Мудрик, а теперь его место занял Дмитрий Крыськив. 22-летний харьковчанин открыл счет в матча с французами, а теперь претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Высокую оценку от статистических порталов и аналитиков получил и партнер Дмитрия по левому краю Богдан Михайличенко. Так что на данный момент фланг Мудрика выглядит надежно закрытым. А там, где "горнякам" в четверг не хватало техники, "включалась" невероятная самоотдача. Все игроки украинской команды показали в матче с "Ренном" свой бойцовский характер.

Только "Ренн" стал перехватывать инициативу благодаря своему давлению, "Шахтер" ответил той же монетой – прессингом, хотя было видно, что некоторые футболисты еще не набрали оптимальных кондиций. Настоящим капитаном и лидером на поле был Тарас Степаненко, но, в целом, каждый в том или ином эпизоде не боялся брать на себя ответственность. Мудрик ушел, но команда не поплыла, ее игра остается яркой, а атаки – острыми и стремительными.

ТРЕНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД. Надо отдать должное главному тренеру "Ренна" Бруно Женезио, который, возможно, тихо и порадовался, что его подопечным не придется накрывать Мудрика, однако вслух еще до матча отметил, что у "горняков" есть и другие ребята, которые могут доставить много проблем.

"Шахтер" без Мудрика? Конечно, это футболист высокого уровня, его можно сравнить с крупнокалиберным оружием. Может, для нас это и хорошая новость, но все равно в "Шахтере" осталось много игроков высокого уровня. Мы долго наблюдаем за соперником, и я не могу сказать, что после ухода Мудрика нам станет гораздо легче", – словно в воду глядел Женезио.

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич после матча с "Ренном" похвалил свою команду, для которой это был первый серьезный поединок за три месяца. А после такого перерыва играть всегда непросто, ведь в товарищеских матчах нет того стресса и адреналина. Наставник считает, что дончане научились эффективно действовать и без своего прежнего лидера.

"Думаю ли я, что мы доказали, что есть жизнь после Мудрика? Думаю, да. Он отличный игрок, но теперь он – игрок "Челси". Тем не менее мы показали, что можем преуспеть даже без такого хорошего футболиста. Крыськив, который занял его место, забил гол и отдал отличный пас до того, как был назначен пенальти", – процитировал Йовичевича официальный сайт УЕФА.

НЕ ЗАРЖАВЕЛ. "Это был первый матч "Шахтера" с тех пор, как в январе талисман Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 88 миллионов фунтов стерлингов, но дончане выглядели далеко не заржавевшими", – отметил в своем отчете о матче британский таблоид Daily Mail.

"Наставник "Шахтера" Игор Йовичевич пообещал, что его команда будет бороться до последних секунд за всех, кто борется дома, что они и сделали", – добавил британский обозреватель.

А в материале на медиа платформе vavel.com уже в подзаголовке отмечается, что дело было не в Мудрике, поэтому и без него молодая донецкая команда продолжает совершать свои подвиги в Европе.

"Даже без помощи ушедшего Михаила Мудрика донецкий "Шахтер" смог показать еще одну впечатляющую игру на европейской арене", – говорится в материале. Также автор отмечает, что Крыськив заполнил значительную брешь, которую нынешний игрок "Челси" оставил в команде.

Французский ресурс Ouest-France впечатлен атакой нынешнего "Шахтера".

"Украинские форварды выглядели так, будто могли попасть в штрафную как угодно. "Ренн" терпел молниеносные контратаки "Шахтера", хорошо изучившего его игру, по признанию тренера Игора Йовичевича. Воодушевленные вызовом и контекстом матча, эти молодые украинцы показали свою технику, особенно на флангах", – говорится в материале.

Так что у "Шахтера", безусловно, есть большой атакующий потенциал и без Мудрика. А уж как "горняки" им воспользуются – покажет время.

Напомним, что ответная игра между "Шахтером" и "Ренном" пройдет во Франции через неделю, 23 февраля. Начало в 22:00.

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