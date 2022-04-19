Экс-жена Тимощука рассказала, что ждет россиян за границей из-за войны в Украине

Бывшая супруга украинского футболиста Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая уверена, что после того, что сделала РФ в Украине, ее гражданам не будет спокойствия нигде в мире, и у поддерживающих войну будут жечь машины. У себя в Facebook женщина опубликовала пронзительный пост, в котором четко указала на разницу между украинцами и россиянами.

Навроцкая отметила, что в то время как украинцы каждое утро просыпались с планами отвести детей в садик, школу, пойти на работу, заняться такими обычными бытовыми делами, русские просыпались с мечтой уничтожить украинцев, уничтожить Европу, уничтожить мир.

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"Все эти машины с русскими флагами по Европе, они поддерживают свою армию убийц и варваров. Помните об этом. Не удивлюсь, когда эти машины потом сгорят. Будьте осторожны и паркуйте свои машины подальше от россиян с российскими флагами", – обратилась она к рядовым европейцам.

Навроцкая добавила, что ее пугает подавляющее большинство россиян с таким мнением о войне.

"В перехваченных разговорах российских солдат с их семьями мы каждый день слышим, как их жены благословляют их на изнасилование украинок, как их дети хотят, чтобы их отец убил всех украинцев, а родители приказывают, что лучше воровать из украинских домов", - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в центре Ганновера неизвестные активисты сожгли шесть припаркованных автомобилей. Ранее владельцы этих машин приняли участие в автопробеге в поддержку агрессивной политике против Украины и вторжение войск оккупантов на ее территорию. ​

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Отметим, что несколько недель назад в Германии, эмигрант из России по имени Игорь, организовал в Берлине автопробег в поддержку нападения на Украину. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучал "Батяня-комбат". ​

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После того, как об акции стало известно в прессе, бизнес Игоря (он владелец автосервиса) рухнул. На сайте ему стали ставить минимальные оценки и оставлять негативные отзывы.