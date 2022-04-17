В Германии сгорели авто участников пробега в поддержку российских оккупантов. Видео

В центре Берлина неизвестные активисты сожгли шесть припаркованных автомобилей. Ранее владельцы этих машин приняли участие в автопробеге в поддержку агрессивной политике против Украины и вторжение войск оккупантов на ее территорию.

Кадры опубликовали в местном издании EADaily В самой пророссийской акции приняли участие несколько сот автомобилей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Теоретически все участники берлинского фестиваля "За войну" – эмигранты из России. Сейчас берлинская полиция выясняет обстоятельства поджога и расследует преступление против частного имущества.

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В то же время некоторые СМИ утверждают, что в Берлине в ту же ночь взорвали еще два автомобиля с украинскими номерными знаками. Вероятно, они принадлежат беженцам, которые уехали прочь от войны после вторжения армии РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одном из баров в Испании трое российских эмигрантов избили до бессознательного состояния бармена из Украины. Единственная вина нашего земляка была в том, что он выпалил прямо им в лицо приветственную фразу "Слава Украине!".