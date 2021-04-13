Ексворотар "Манчестер Юнайтед" пропустив гол після удару головою з 36 метрів. Відео

Колишній воротар "Манчестер Юнайтед" Рой Керролл став одним з головних героїв курйозного моменту в матчі 30-го туру чемпіонату Північної Ірландії між "Глентораном" і "Дангеннон Свіфтс" (2:0).

Обидва голи першої команди на свій рахунок записав нападник Рорі Доннеллі, але один з них вийшов особливо видовищним, тому і був опублікований на офіційній сторінці його клубу в Twitter.

Гравець господарів закинув м'яч на хід своєму нападнику, але першим на м'ячі виявився Керролл, який вибив "круглого" ближче до центральної лінії. Доннеллі не дав ігровому снаряду вдаритися об газон і першим дотиком пробив головою за комірець голкіперу з 36 метрів.

Відзначимо, що 43-річний воротар захищав кольори "Манчестер Юнайтед" у 2001-2005 роках. На його рахунку 72 матчі за "Червоних дияволів", 46 пропущених голів і 38 матчів "на нуль".

Незважаючи на досвід гри на такому високому рівні, йому не вдалося вберегти "Дангеннон Свіфтс" від боротьби за виживання у вищому дивізіоні Північної Ірландії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Узбекистану футболіст забив гол-невидимку.