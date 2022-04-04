Экс-вратарь 'Динамо' и 'Шахтера' отреагировал на резню в Буче, назвав россиян свиньями

Бывший вратарь донецкого "Шахтера", киевского "Динамо" и сборной Украины Рустам Худжамов был шокирован кадрами из Бучи, где российские военные совершили массовые убийства мирных жителей. Он назвал преступления оккупантов геноцидом украинцев.

На своей странице в социальной сети Instagram Рустам опубликовал фото из пригорода Киева. Он призвал к уничтожению убийц.

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"Геноцид украинцев… Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми… Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была бы создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выбл*дков и радующимся награбленным женщин. Резать без жалости, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, я хочу быть в ней", – жестко отреагировал на снимки из Бучи Худжамов.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что россиян нельзя даже сравнить с животными. А известный украинский тренер Вячеслав Грозный признался, что разругался с 99% своих друзей из РФ.

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