Экс-тренера "Динамо" Киев не пустили на матч в Италии из-за прививки "Спутником"

Бывший главный тренер киевского "Динамо", московского "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин не смог посетить игру 11-го тура чемпионата Италии по футболу в Серии А между "Аталантой" и "Лацио". За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Именно его игру и собирался посмотреть специалист.

Как написал у себя в Instagram Семин, причиной недопуска стала российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V". По словам тренера, пускали на стадион лишь тех, кто вакцинировался Pfizer.

"Надеюсь, на "Ювентус" – "Зенит" с прививкой "Спутник" проблем не будет!" – иронично отметил Семин.

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Юрий Павлович работал в столице Украины с декабря 2007 по август 2012-го. За это время с киевским "Динамо" провел 143 матча, в которых одержал 95 побед. В пассиве тренера 25 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 281/119.

Напомним, что игра "Аталанта" - "Лацио" завершилась со счетом 2:2.

Миранчук на поле не выходил. В составе хозяев в матче принял участие Руслан Малиновский. Футболист сборной Украины появился на 59-й минуте, заменив Марио Пашалича.

Как сообщал OBOZREVATEL, Семин осенью прошлого года опубликовал в своем профиле Instagram сторис с полуобнаженной девушкой. Россиянку звали Юлия Диметра. Она занимается модельной деятельностью.