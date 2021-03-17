Экс-тренер "Шахтера" отказался работать в России

После того, как главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско решил по окончании сезона покинуть московский клуб, первым номером в списке кандидатов стал бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеке.

Однако по информации Tuttomercatoweb.com, нынешний тренер "Ромы" отклонил предложение россиян, отказавшись работать в Москве. Контракт Фонсеки с римлянами истекает в конце нынешнего сезона. Если столичная команда сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, то португалец останется в Италии.

Стоит отметить, что Фонсекой интересуется и португальская "Бенфика".

48-летний специалист кроме "Шахтера" и "Ромы" работал главным тренером "Порту" и "Браги". Он возглавляет "Рому" с 2019 года, в прошлом сезоне занял с командой 5 место в Серии А.

В российской Премьер-лиге "Спартак" после 22 туров с 40 очками идет на 2-м месте, отставая на 7 пунктов от лидирующего "Зенита".

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 марта", в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Рома" Фонсеки разгромила "Шахтер" Луиша Каштру (3:0).