Экс-тренер "Динамо" о Ярмоленко в "Спартаке": отношения между Россией и Украиной не очень хорошие

Московский "Спартак" может стать очень хорошим вариантом продолжения карьеры для Андрея Ярмоленко. Однако, учитывая нынешние отношения России и Украины реализовать такой трансфер будет непросто.

Такое мнение в комментарии изданию "Спорт-Экспресс" выразил бывший тренер киевского "Динамо" Рауль Рианчо. Он подчеркнул, что игрок сборной Украины является футболистом высокого уровня, который стал бы серьезным усилением для "красно-белых".

"Андрей, определенно, большой футболист. Восхитительный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для "Спартака". Однако нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае "Спартак" может стать идеальной командой для Андрея", – сказал Рианчо.

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Напомним, по данным британских СМИ, "Вест Хэм", цвета которого защищает Ярмоленко, намерен включить украинца в сделку по трансферу футболиста "Спартака" и сборной Чехии Алекса Крала.

"Молотобойцы" надеются, что первоначальная цена перехода игрока в 16 миллионов евро благодаря украинцу удастся снизить вдвое.

Напомним, Ярмоленко в минувшем сезоне преследовали травмы, из-за чего он сыграл лишь 15 матчей в английской Премьер-лиге. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года. При этом Андрей зарабатывает 133 тысячи евро в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Илья Забарный близок к переходу в лондонский "Челси". Победители Лиги чемпионов якобы готовы выложить за 18-летнего защитника 12 миллионов евро.

В то же время, по информации СМИ, главный тренер киевлян Мирча Луческу выступает против такого трансфера и не намерен отпускать Забарного.