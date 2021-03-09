Экс-рупора "Шахтера" не впустили в "ДНР", завернув любителя "русского мира" в Москву

Бывший пресс-атташе донецкого "Шахтера" Руслан Мармазов не смог посетить свой дом в Донецке.

На блокпосту его не впустили "пограничники" так называемой Донецкой народной республики.

"Приятный старший прапорщик, не назвавший фамилию, сказал, что въезд на территорию "ДНР" мне запрещен. Кем, почему и все такое прочее, разумеется, он не знает", – написал Мармазов у себя в Facebook.

Бывший сотрудник чемпионов Украины признался, что "в не самом лучшем расположении духа" он возвращается в Москву.

Напомним, что у 2017-м Руслану Мармазову и его супруге было отказано в получении разрешения на временное проживание в РФ. При этом Татьяне Мармазовой запрещен въезд и в "ДНР".

6 августа 2018 года Руслан Мармазов сообщил, что получил российский паспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мармазов в феврале 2015-го уволился из "Шахтера". Объясняя причины такого решения журналист назвал себя "частью русского мира".

Ранее Мармазов заявил, что развал Украины позитивно повлияет на развитие футбола на Донбассе.