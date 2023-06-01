Экс-игрок сборной Сербии заявил, что Россия победит Украину, потому что 'доллар скоро упадет', а 'западный блок почти поражен'

Бывший футболист сборной Сербии Неманя Пейчинович назвал войну в Украине попыткой западных стран поставить Россию на колени. Экс-игрок московского "Локомотива" и воронежского "Факела", страна-агрессорка обязательно победит, так "доллар скоро упадет, а в США люди бедные".

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Об этом Пейчинович рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Серб также выразил сожаление из-за того, что "страдают два православных народа, которые должны держаться вместе" и выдал кучу штампов о якобы богатстве России и ее ресурсах.

"На самом деле конфликт России с Западом. Конфликт традиций восточного блока и западного. Война за культуру. Запад хочет, чтобы Россия была на коленях. Из-за ресурсов – золото, питьевая вода, что сейчас редкость, нефть, уголь. Россия первая-вторая в мире по экспорту пшеницы и кукурузы. Это значит, что Россия сама свою экономику сделает. А западный блок уже почти поражен. Люди в США – бедные. Доллар скоро упадет, а значит, конфликт будет в пользу России. После этого у США не будет фактора самой сильной страны в мире. Все начинают понимать, что можно жить и без доллара", – заявил Пейчинович.

Ранее знаменитый российский футболист Андрей Аршавин призвал организовать товарищеский матч с Бразилией, который станет "ударом по коалиции, которая не хочет нас видеть". Этим он вызвал насмешки со стороны болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пошла на обман Европейского футбольного союза (УЕФА) и включила в чемпионат второй лиги клуб из оккупированного Крыма.

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