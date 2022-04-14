Экс-игрок сборной России заявил, что 'женщины не должны говорить про футбол'

Бывший нападающий сборной России и английского "Манчестер Юнайтед" отметился сексистским высказыванием. Уроженец Кировограда (ныне Кропивницкий – ред.) обрушился с критикой на супругу владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарему Салихову.

В интервью порталу "РБ Спорт" Канчельскис отметил, что девушке стоит не высказываться на тему футболу. Экс-форвард выразил мнение о том, что Зарема должна заниматься делами по дому.

"У меня нет никаких отношений с Заремой – я с ней не знаком, не общался. Про футбол говорить ей не надо, да. Женщины не должны говорить про футбол. Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит, детьми занимается, а про футбол ей говорить не надо. Почему-то она не занимается делами, которые должна делать женщина. Но это не мои проблемы. У нас женщины руководят футболом, еще работают жулики, проходимцы, не совсем футбольные люди – поэтому и наказывают нас. Все видно и очевидно", – сказал Канчельскис.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной РФ Роман Широков удостоился комментария "отрыжка деградирующей России" за то, что выступил против отъезда игроков страны-агрессора в европейские клубы.