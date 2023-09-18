Экс-игрок сборной РФ, заявивший, что Украины не существует, пожаловался на 'европейскую цивилизацию'

Скандальный экс-футболист сборной России Роман Широков восхитился жизнью в СССР и советской пропагандой об идеалах социализма. Бронзового призера чемпионатов Европы 2008 года при этом не смутило то, что при коммунистическом режиме он прожил всего 10 лет.

Об этом Широков заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Экс-игрок "Зенита", "Спартака", ЦСКА и "Краснодара" раскритиковал "американщину и европейскую цивилизацию", которые якобы во главу угла ставят исключительно бизнес-интересы, а в РФ "все все время бедные".

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"Страна, в которой мы родились. СССР. Там было так, что каждый друг за друга. Там воспитывали: каждый должен быть предан стране, коллективу­... Сейчас жизнь изменилась. Тяжело быть все время бедными, надо зарабатывать. Каждый ищет, где лучше. Нас последние 25 лет так воспитывают. Американщина и европейская цивилизация говорят о том, что главное – деньги", – сказал Широков.

Ранее он оскорбительно высказался об Украине, назвав ее несуществующей страной, и размечтался о победе РФ в войне, после которой "мы должны диктовать свои условия международным организациям".

Как сообщал OBOZREVATEL, главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина назвали предателем страны после его призыва к игрокам уезжать в Европу.

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