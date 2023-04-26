Экс-игрок сборной РФ, которого назвали 'отрыжкой деградирующей России', призвал покончить со всем иностранным

Бывший футболист сборной России Роман Широков выступил против иностранцев и выразил возмущение, что в стране-агрессоре не ценят своих спортсменов. По его мнению, в РФ существует предубеждение о том, что все западное превосходит все российское.

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Об этом Широков заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Он пожаловался на то, что российских спортсменов недооценивают в своей же стране. Экс-игрок "Спартака" и "Зенита", которого называли "отрыжкой деградирующей России", призвал заканчивать с пиететом перед Западом.

"Я всегда говорил и буду говорить, что у нас пиетет перед легионерами. Как в 1990 году Советский Союз развалился, у нас пиетет перед всем иностранным. Все иностранное – это хорошее. С этим нужно давно заканчивать. Почему-то мы не берем хорошее с Запада, а только все г*вно. Они своих двигают везде, а у нас своих футболистов закапывают. Друзья, в 90% случаев российские игроки намного больше отдали и привнесли в наш футбол и клубы, чем эти хваленые иностранцы", – сказал Широков.

Отметим, что экс-футболист поддержал войну в Украине, заявив, что армия России "сражается за мир" в нашей стране.

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